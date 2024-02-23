Франция заявила о готовности предоставить Армении системы ПВО малой, средней и большой дальности

304 Просмотров

Франция предоставит Армении системы ПВО малой, средней и большой дальности, если Ереван будет в этом нуждаться. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

«Что касается зенитных ракет, если они понадобятся Армении, эти ракеты также будут в вашем распоряжении.

Будет еще партия бронемашин «Бастион» не буду сильно вдаваться в подробности, какая техника поступит, но все они являются оборонной техникой, потому что защита как населения, так и границ является приоритетом в этом регионе. Никто не может критиковать армию РА за усиление ее обороноспособности», – важно заявил он на пресс-конференции в Ереване.