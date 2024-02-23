Пашинян констатировал заморозку участия Армении в ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью французскому телеканалу France24.
Основные тезисы армянского премьера:
- Вопрос сохранения российской военной базы в Армении не стоит на повестке дня.
- Участие Армении в ОДКБ, в котором доминирует Москва, заморожено.
- Я особенно обеспокоен похищением российскими солдатами в Армении российского дезертира Дмитрия Сетракова.
- Мы не можем терпеть незаконные действия на нашей территории. Будут последствия, если требования Еревана останутся без ответа.
- Несколько месяцев назад Россия открыто призвала армянское население свергнуть власть. Эта пропаганда из Москвы против него не ослабевает.