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Пашинян констатировал заморозку участия Армении в ОДКБ

Пашинян констатировал заморозку участия Армении в ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью французскому телеканалу France24.

Основные тезисы армянского премьера:

  • Вопрос сохранения российской военной базы в Армении не стоит на повестке дня.
  • Участие Армении в ОДКБ, в котором доминирует Москва, заморожено.
  • Я особенно обеспокоен похищением российскими солдатами в Армении российского дезертира Дмитрия Сетракова.
  • Мы не можем терпеть незаконные действия на нашей территории. Будут последствия, если требования Еревана останутся без ответа.
  • Несколько месяцев назад Россия открыто призвала армянское население свергнуть власть. Эта пропаганда из Москвы против него не ослабевает.
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