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В Зимбабве не смогли завести трактор, подаренный Лукашенко (видео)

В Зимбабве не смогли завести трактор, подаренный Лукашенко (видео)

Президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва подарил молодежному центру профессионального обучения Мушагаше сломанный трактор. Примечательно, что транспорт был получен в январе 2023 года в качестве подарка от президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщает местное издание The Mirror Masvingo. Момент, как двое мужчин пытались завести сломанный трактор попал на видео.

Президент Зимбабве сделал презент молодежному центру во время празднования Национального дня молодежи. Трактор пытались завести в присутствии гостей, но он, издавая странные звуки, так и не завелся. За происходящим гости праздника наблюдали в неловкой тишине.

Издание утверждает, что Зимбабве — это «свалка для некачественной продукции из Беларуси». А сам Лукашенко и еще несколько высокопоставленных чиновников считаются крупнейшими благотворителями «туманных соглашений» между двумя странами.

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