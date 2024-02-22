Расследование Minval.az: как Париж пытается «сохранить лицо» и при чем тут Intelligence Online

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Некоторое время назад французский закрытый сайт Intelligence Online распространил сенсационную новость: дескать, азербайджанские спецслужбы обратились к израильской разведке «Моссад» с просьбой организовать конфиденциальные переговоры со спецслужбами Франции о восстановлении отношений. Звучит на первый взгляд как бы убедительно. Но лишь на первый взгляд.

Для начала, после оглушительного провала французской разведки в прошлом году для «восстановления отношений» вообще не самый лучший фон. Тем более неоднозначная ситуация во взаимоотношениях не только спецслужб, но и государств. Во Франции уже начинают понимать: ставка на Армению в очередной раз провалилась. Что и требовалось ожидать. Теперь надо спасать коммерческие интересы, думать о том, кто будет запускать следующий азербайджанский спутник, кому продать корветы, которые собирались представить на выставке ADEX-2024, и желательно с системами ПВО в придачу.

Армения заменить для Франции Азербайджан в коммерческом прочтении не сможет. А значит, придётся сворачивать антиазербайджанские жесты, делать шаги навстречу, топить лёд и убирать за собой.

И вот на этом фоне во Франции решили сделать вид, будто бы это не Париж, а Баку делает первый шаг к «потеплению». И не нашли ничего лучше, чем состряпать и «слить» вроде бы убедительную, с точки зрения отношений Азербайджана и Израиля, фейковую «сенсацию» через весьма и весьма показательный ресурс.

А вот тут поподробнее. Формально Intelligence Online — это вроде бы электронное СМИ, которое специализируется на новостях из мира спецслужб и публикует весьма «эксклюзивные» сообщения о деятельности крупнейших разведок мира, включая ЦРУ, DGSE, NSA, MI6, BND, СВР и т.д. Причем сообщения эти включают и работу разведок, и экономический шпионаж, и даже технические новинки в сфере спецслужб. Редакция этого ресурса находится в Париже. Еще с восьмидесятых годов, до наступления эры цифровых медиа, редакция нынешнего Intelligence Online выпускала два сборника новостей, точнее, утечек о мире спецслужб: Intelligence Newsletter на английском языке и Le Monde du Rencontre на французском. В 1989 году издание вошло в медиа-группу Indigo Publications, а с 1995 года начал работать платный сайт Intelligence Online, доступный только для абонентов, то есть подписчиков. С 2001 года под названием Intelligence Online объединились оба прежних издания — и Intelligence Publications, и Le Monde duelligence. В 2013 году, вполне в соответствии с мировыми трендами, печатная версия издания прекратила работу — осталась только цифровая.

Вроде бы у Intelligence Online есть все составляющие для того, чтобы считаться востребованным медиа. Этот ресурс занимается исследованием крупных контрактов в сфере энергетики и обороны, дешифровкой и отслеживанием «чувствительной» информации, наконец, исследованием спутниковых изображений. Для этих исследований сайт располагает, как заявляют в редакции, сетью корреспондентов в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии и в США. Но при этом Intelligence Online не публикует никакой рекламы. В редакции заявляют, что издание существует исключительно за счёт подписчиков. Но специалисты в такую бизнес схему попросту не верят. И не сомневаются: у Intelligence Online есть неназванные и весьма солидные спонсоры. Более того, несколько медиа-расследований, которые вёл портал Intelligence Online, убедили экспертов: ни одно издание не могло бы справиться с такой задачей в одиночку.

Наконец, деятельность спецслужбы Франции Intelligence Online преподносит исключительно в позитивном ключе – притом что эти спецслужбы, едва выбравшись из одного скандала, плюхаются в другой.

Так, в 2016-м году Intelligence Online выступил сенсационным разоблачение: французский, а точнее, европейский цементный гигант Lafarge финансирует сирийская отделения «Исламского государства» (ИГИЛ). Расследование получилось ожидаемо громким и скандальным. Причём издание указывало: главное управление внешний безопасности Франции, то есть французская разведка DGSE, уже давно следило за «сотрудничеством» цементных монополистов из Lafarge Holcim и ИГИЛ. И в конце концов издание уверенно заявило: ещё в 2015-м году представитель бизнесменов из города Ракка, неофициальной столицы ИГИЛ, договорился об открытии цементного завода в Алеппо.

И это не единственный пример из серии «два раза в сутки испорченные часы показывают точное время». В 2017-м году Intelligence Online вновь публикует сенсационные сведения: «Хезболлах» строит два подземных завода для производства ракет средней дальности! Когда арабские медиа только-только раздобыли информацию об этой «стройке», Intelligence Online уже был в курсе, что завод «Hermel»находится на севере Ливана, а производить там собираются ракеты Fateh110. В 2018-м году Intelligence Online раскрывает новую сенсацию — тайные переговоры между палестинцами и Израилем. Согласно утечке со встречи руководителей разведок Иордании, Египта, Саудовской Аравии, Палестинской автономии и Израиля, именно руководитель палестинской разведки Маджид Фарадж станет преемником нынешнего палестинского лидера Махмуда Аббаса. Самое же сенсационное, что его кандидатуру поддерживает Белый Дом.

Кроме того, Intelligence Online выяснил, что в Ливии частная военная кампания Blackwater провела операцию в пользу генерала Халифы Хафтара, притом что официально Запад поддерживал его соперников. И попутно выяснила, что Франция лоббировала кандидатуру ливийского предпринимателя-суннита Фуата Мухзимина на пост президента Ливии.

И что же — все это результат прямо-таки небывалого профессионализма сотрудников Intelligence Online? Да так, что они без труда добывают информацию, недоступную ведущим разведкам мира, причем сразу в нескольких странах? И проводят столь сенсационные расследования? Но при этом о спецслужбах Франции, повторимся еще раз, пишет исключительно в восторженных тонах?

На самом деле секрет небывалой информированности Intelligence Online давно известен в осведомленных кругах. Это издание является практически официальным рупором французской разведки DGSE. Неудивительно, что другие «осведомленные издания» говорят об этом прямо и без обиняков.

Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук, в своей нашумевшей статье «Южный Кавказ может превратиться в Дикое Поле» пишет: «24 апреля негласный рупор спецслужб Франции Intelligence Online сообщил, что официальный Париж приступил к подготовке выстраивания системы экспорта вооружения Армении. Тогда же стало известно о возобновлении работы двустороннего комитета по вооружениям».

В ТГ-сообществе, специализирующемся по Ближнему Востоку, указывают: «​​Израильская военная разведка АМАН обеспокоена поставкой Россией разведывательных дронов в Сирию. В ближайшие дни РФ должна поставить 9 дронов «Форпост-М» на контролируемую ею авиабазу Хмеймим на северо-западе Сирии, сообщает негласный рупор французских спецслужб Intelligence Online». Пользовательница социальной сети «Х» JeanetteBaron пишет: «Отряд 340 — спецподразделение иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Sepah-e-Qods, отвечающее за поставку ракет для региональных союзников Ирана, в настоящее время находится в поле зрения западных спецслужб. Речь идёт не только о США и Израиле, но и о ряде европейских стран, сообщает негласный рупор французских спецслужб Intelligence Online. Отмечается, что именно отряд 340 стоит за разработкой ракет, запущенных хуситами минувшей ночью по городу Эйлат на юге Израиля».

На соцсети можно не обратить внимание, но, к примеру, турецкое ведущее информагентство Anadolu в статье под заголовком «правительство Ливии видит провал попыток Франции (действовать) против Турции» сообщает: «Связанный с французской разведкой сайт Intelligence Online сообщал в понедельник, что сегодня в столице Франции Париже состоится встреча главы Палаты представителей (действующей) в Тобруке Акиле Салиха, мятежника Хафтара и (премьер министра Ливии) Сираджа». Наконец, израильский сайт «Детали» указывает: «Иранские дипломаты увеличивают предварительные заказы из Москвы с начала войны между ХАМАСом и Израилем, особенно на противотанковые и противокорабельные ракеты. Об этом пишет рупор французской разведки Intelligence Online».

И вот этот сайт нам пытаются выдать за «независимое СМИ», которая ну исключительно с опорой на свои источники раздобыло информацию о сугубо конфиденциальных переговорах.

И совершенно очевидно, что на самом деле при помощи такого дешёвого информационного манипулирования Макрон опять «спасает лицо», но уже самому себе. Потому что можно, конечно, по-прежнему принимать в Елисейском дворце Никола Пашиняна, обещать ему всяческую поддержку, но уже не получится не думать о том, что надо будет работать над восстановлением отношений с Баку. И если сделать это на условиях Франции не удастся, то можно хотя бы изобразить для не очень осведомленной аудитории, будто бы это Баку проявляет инициативу. Идея вроде бы и неплохая по задумке, но вот исполнили её во Франции слишком уж топорно.

Отдел политики Minval.az