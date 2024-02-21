Благодаря президенту России Владимиру Путина Россия вернула себе рыбу, которую жители Англии ели 68 лет. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятый нижней палатой парламента закон о денонсации соглашения 1956 года, которое разрешало морякам из Великобритании ловить рыбу в российской части Баренцева моря.
«[Путин] Вернул нам нашу рыбу, потому что её 68 лет ели англичане, бессовестные. Объявили нам санкции, а сами на 40% свой рацион, меню рыбное формируют из нашей трески. Вот теперь пускай худеют. Умнеют!» — заявил председатель ГД на пленарном заседании нижней палаты парламента.
По словам Володина, 40% рациона англичан состоит из трески, пикши и других рыб, но благодаря инициативе президента Россия «вернула себе это блюдо».