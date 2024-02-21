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Володин: Пусть бессовестные англичане теперь худеют

Володин: Пусть бессовестные англичане теперь худеют

Благодаря президенту России Владимиру Путина Россия вернула себе рыбу, которую жители Англии ели 68 лет. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятый нижней палатой парламента закон о денонсации соглашения 1956 года, которое разрешало морякам из Великобритании ловить рыбу в российской части Баренцева моря.

«[Путин] Вернул нам нашу рыбу, потому что её 68 лет ели англичане, бессовестные. Объявили нам санкции, а сами на 40% свой рацион, меню рыбное формируют из нашей трески. Вот теперь пускай худеют. Умнеют!» — заявил председатель ГД на пленарном заседании нижней палаты парламента.

По словам Володина, 40% рациона англичан состоит из трески, пикши и других рыб, но благодаря инициативе президента Россия «вернула себе это блюдо».

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