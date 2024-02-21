Дело «Зейналлы»: правоохранительные органы России создают опасный прецедент

2158 Просмотров

Задержание в Москве азербайджанского фитнес-тренера, гази Кямиля Зейналлы по понятным причинам в центре внимания аудитории. Посол Азербайджана Полад Бюльбюльоглу подтвердил «Минвалу»: задержание произошло по запросу Армении.

Можно предположить, что в Ереване таким образом создают «обменный фонд» и будут потом пытаться обменять на задержанных граждан Азербайджана персон вроде Араика Арутюняна, Рубена Варданяна и т.д.

Более того, задержание Зейналлы создает более чем опасный прецедент. Теоретически надо бы подождать деталей армянского запроса. На практике граждан Азербайджана на территории Армении за последние 30 лет, не считая участников «миротворческих» проектов, не было. И очень велика вероятность, что основой запроса в Армении являются боевые действия в Карабахе. Которые Ереван счел «преступлением».

А тогда уже армянский запрос превращается в открытый выпад против территориальной целостности Азербайджана. За все 30 лет конфликта боевые действия на территории Армении не велись — исключая удар по ракетной установке во время 44-дневной войны и разгром поста, с которого стреляли по азербайджанским пограничникам, уже недавно. Так на каком же основании на наших гази подает в розыск Армения? Там по-прежнему основываются на решении о «миацуме»? А Пашинян заверяет всех и вся, будто бы готов признать территориальную целостность Азербайджана?

Что же до просочившейся информации, что Кямиля Зейналлы задержали за призывы к расправе над армянами в Интернете, то, во-первых, мы прекрасно помним, какие призывы к расправе с азербайджанцами публикуются в АрмНете. Азербайджанская аудитория в курсе, какие призывы публиковал тот же Саркис Цатурян, который живет и работает в России. Более того, еще в 2019 году российский телеведущий Владимир Соловьев призвал «долбануть» по Азербайджану и Казахстану. Российский депутат Михаил Делягин так вообще призывал сбросить на Азербайджан ядерную бомбу. Но реагировать на это в правовом поле российские власти не спешили. А вот Зейналлы сразу припомнили, что он в Сети погладил армян против шерстки?

И тем более есть вопросы к правоохранительным органам России, которые арестовали азербайджанца по запросу из Армении. Мы прекрасно помним, как по российским просторам гуляли персоны вроде Араика Арутюняна и Бако Саакяна, и российские правоохранители упорно игнорировали полностью обоснованные с точки зрения международного права запросы Азербайджана. Более того, еще по горячим следам 44-дневной войны прошла встреча генпрокуроров России и Армении, после которой в Ереване объявили: Москва обещала игнорировать запросы Азербайджана по розыску армянских госчиновников. Москва эти слухи никак не прокомментировала. То есть не опровергла. А теперь по первому же «чиху» из Еревана задержали Зейналлы? Более того, это не тот случай, когда у российских правоохранителей как бы есть основания «изучать запрос» и т.д. Кто и на чьей территории воевал, ясно без запроса. Так как же тогда объяснить то, что произошло в аэропорту «Домодедово»?

Очевидно, что «дело Зейналлы» должно находиться под самым плотным контролем и вниманием азербайджанских дипломатов, и не только азербайджанских дипломатов. И выводы из него должны быть сделаны самые серьезные.

Нурани, обозреватель