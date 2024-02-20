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Афаг Аббасова исполнила партию мадам Баттерфляй в Италии (фото)

Афаг Аббасова исполнила партию мадам Баттерфляй в Италии (фото)

Заслуженная артистка Афаг Аббасова выступила в Лукке (Италия) в опере «Мадам Баттерфляй» великого итальянского композитора Джакомо Пуччини.

Опера была вновь поставлена в Театре дель Джильо к 120-летию со дня рождения композитора, сообщает «Азертадж». Партию мадам Баттерфляй исполнила Афаг Аббасова, дирижер спектакля – Алессандро Д’Агустино.

Выразив свои впечатления о спектакле, заслуженная артистка сказала: «Для меня было и честью, и ответственностью исполнить партию мадам Баттерфляй, которая достаточно сложная с точки зрения вокальной техники, имеет глубокий философский смысл. Я очень рада, что сама опера и мое выступление вызвали бурные аплодисменты. Особое удовольствие было дебютировать на родине маэстро с оперой «Мадам Баттерфляй». Я благодарна всем, кто меня поддержал».

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