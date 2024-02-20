В Азербайджане внедрят телемедицину ради глобального климата

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Министерство здравоохранения планирует изучить сценарии дистанционного мониторинга пациентов с помощью телемедицины.

Об этом сказал советник министра здравоохранения Руфат Гаджиалибеков, передает Report.

По его словам, с целью определения наиболее перспективных сценариев телемедицины для нашего здравоохранения был реализован пилотный проект на базе двух медицинских научно-исследовательских институтов.

«Результат пилотного проекта показал эффективность применения телемедицины в уменьшении притока граждан при первичном обращении в медицинское учреждение, когда необходимо всего лишь получить первичную консультацию или согласовать шаги, которые не требуют очного визита. Далее позитивный эффект услуг телемедицины проявился в процессе расшифровки медицинских анализов граждан, для чего гражданам опять-таки не пришлось совершать повторный визит в медицинское учреждение за должными пояснениями. Это первые и очевидные выгоды применения телемедицины, которые выражаются в снижении нагрузки на административные субъекты медицины, увеличении адресной помощи населению со стороны врачей, сокращении времени и финансовых затрат на посещение медицинских учреждений гражданами. А если учитывать, что многие граждане приезжают в Баку из регионов, то это очень существенный фактор, который к тому же снижает выбросы углекислого газа, связанные с логистикой, что является одной из актуальных проблем, влияющих на глобальное изменение климата», – сказал Гаджиалибеков.

Он отметил, что в настоящее время также планируется изучение сценариев удаленного наблюдения за пациентами посредством телемедицины, что поможет определить востребованность сценариев при внедрении данного сервиса в систему здравоохранения страны.

«Помимо этого, внедрение данного вида сервиса требует соответствующего законодательства, над чем нам еще предстоит поработать совместно с определенными государственными регуляторами и структурами, вовлеченными в процесс», – добавил Гаджиалибеков.