Стали известны лауреаты премии BAFTA

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Биографическая драма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» и драма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» получили премию британской киноакадемии BAFTA как лучший фильм, передает Variety.

При этом «Оппенгеймер» победил в семи номинациях из 13, на которые претендовал. Так, он получил признание в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль» (Киллиан Мерфи), «Лучшая мужская роль второго плана» (Роберт Дауни — младший), «Лучшая музыка к фильму», «Лучшая операторская работа» и «Лучший монтаж».

На втором месте по числу «Бронзовых масок» (пять) идет лента «Бедные-несчастные» (Poor Things) Йоргоса Лантимоса. Также лучшими фильмами в этом году признали «Оставленные» (The Holdovers) режиссуры Александра Пэйна и «Анатомию падения» Жюстины Трие.

Американская актриса Эмма Стоун получила премию BAFTA за лучшую женскую роль (сыграла Беллу Бакстер в фильме «Бедные-несчастные»).