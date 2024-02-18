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Модное дефиле в Лондоне оскорбило Грецию

Модное дефиле в Лондоне оскорбило Грецию

Показ мод, организованный в лондонском Британском музее на фоне хранящихся в нем скульптур Парфенона, возраст которых достигает 2,5 тыс. лет, оскорбляет эти шедевры, заявила министр культуры Греции Лина Мендони. Ее слова приводит портал ERT News.

«Организовав показ мод, где выставлены скульптуры Парфенона, Британский музей еще раз доказывает свое отсутствующее уважение к шедеврам [древнегреческого скульптора и архитектора, автора шедевров] Фидия», — отметила Мендони.

По ее словам, руководители Британского музея «опошляют и оскорбляют не только памятник, но и общечеловеческие ценности, которые он передает». Мендони отметила, что условия хранения скульптур в галерее Дювина Британского музея постоянно ухудшаются, в связи с чем настало время шедеврам, которые «были украдены и к которым отвратительно относятся», «засиять в свете Аттики».

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