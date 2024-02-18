В ходе акций памяти Навального в России задержали сотни людей

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Сотрудники полиции задержали сотни людей в ходе акций памяти Алексея Навального в России.

Силовики задерживали людей в 36 городах. Больше всего — в Санкт-Петербурге: там задержаны 147 человек. В Москве известно о 49 задержанных, сообщает «ОВД-Инфо».

При задержании избили как минимум одного человека — Дмитрия Кузьменко в Санкт-Петербурге. Правозащитники также фиксируют нарушения со стороны силовиков — в частности, в одном автозаке удерживали больше 50 человек или держали людей в машине больше трех часов.

Кроме того, полицейские угрожали физическим насилием за отказ фотографироваться или сдавать отпечатки пальцев. Также известно о случаях, когда силовики угрожали 15 сутками ареста, если задержанные ссылались на 51-ю статью Конституции РФ (она позволяет не свидетельствовать против самого себя).