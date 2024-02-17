Тело Навального исчезло из морга

229 Просмотров

Тело российского политического и общественного деятеля и оппозиционера Алексея Навального находится в городе Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Об сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш со ссылкой на выданное его матери официальное уведомление.

«Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном уведомлении, выданном матери Алексея. Сотрудник колонии заявил, что тело Навального находится в Салехарде. Его забрали следователи Следственного комитета. Сейчас они проводят с ним исследования», – написала она в X.

По данным Ярмыш, адвокат и мать Навального приехали в салехардский морг, но он оказался закрыт.

«Адвокат позвонил по указанному на двери телефону. Ему сказали, что он уже седьмой, кто сегодня звонит. Тела Алексея у них в морге нет», – написала Ярмыш в Х.