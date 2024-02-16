Володин: В смерти Навального виноваты Вашингтон и Брюссель

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Причину смерти Алексея Навального установят судмедэксперты и следствие, но она выгодна политикам стран коллективного Запада, которые приняли «огромное количество провальных решений» и теперь цепляются за свои должности. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«В смерти Навального виноваты Вашингтон и Брюссель. Причину установят судмедэксперты и следствие», – отметил Володин в Telegram-канале. По его словам, еще до выяснения причин смерти стали звучать, «как под копирку, обвинения и заявления политиков и глав недружественных государств». Однако, подчеркнул спикер Госдумы, «прежде надо ответить на вопрос: кому сегодня выгодна смерть Навального?».

По его словам, очевидно, что это выгодно тем политикам, «кто ввел более 19 тысяч санкций против России, ставя цель разорвать ее экономику в клочья». «Тем, кто проигрывает войну в Украине. Тем, кого не поддерживает собственное население и нет шансов выиграть выборы, но при этом хочется удержать власть любыми способами. Тем, кто жаждет захватить золотовалютные ресурсы нашей страны», – отметил Володин. Также, по его словам, эта смерть выгодна «тем, кто хочет уничтожить Россию, делает все, чтобы остановить ее развитие».

«Все они, фамилии их хорошо известны: от генсека НАТО и руководства США до [канцлера Германии Олафа] Шольца, [премьер-министра Великобритании Риши] Сунака и [президента Украины Владимира] Зеленского, – виновники смерти Навального. Именно им, напринимавшим огромное количество провальных решений и цепляющимся за свои должности, выгодна его смерть», – подчеркнул Володин.