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Пашинян пожаловался, что «Азербайджан может пойти на широкомасштабную войну против Армении»

Пашинян пожаловался, что "Азербайджан может пойти на широкомасштабную войну против Армении"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед заседанием правительства сообщил, что было предложено два варианта начала процесса делимитации армяно-азербайджанской границы.

Первый вариант предполагает полностью воссоздать точные границы согласно картам на основе документов, после чего путем переговоров решать вопросы.

Второй вариант предполагает, что делимитация будет проводиться отдельно по каждому участку, области, после чего будет проводится уточнение позиций войск. Вопрос эксклавов предлагалось оставить на самый последний этап.

«Оба варианта для нас приемлемы, однако Азербайджан избегает и этого (второго – прим.) варианта. Наш анализ показывает, что для этого может быть одна причина – начать военную эскалации на каком-то участке границы с прицелом на начало широкомасштабной войны против Армении. Это намерение исходит из официальных заявлений и действий официального Баку», – важно заявил он.

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