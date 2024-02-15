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В Туркменистане школьниц проверяют на девственность

В Туркменистане школьниц проверяют на девственность

Полиция и служба безопасности Туркменистана устроили рейды по проверке школьниц «на нравственность». Учениц заставляют проходить гинекологический осмотр, чтобы подтвердить у них наличие девственной плевы, сообщает туркменская служба «Радио Свобода».

По данным издания, силовики нагрянули в школы в Балканском велаяте на западе страны. Проверку объяснили необходимостью оценки «нравственной чистоты» учениц и предотвращения подростковой беременности. По словам родителей школьниц, согласия ни у них, ни у самих девочек не спрашивали.

Работник сферы образования, знакомый ситуацией, рассказал о рейдах в Балканабаде и Туркменбаши. «Учениц 9–11-х классов поголовно заставляют проходить гинекологический осмотр. <…> Выявляют девушек, имевших половые связи, и их списки передают в местные органы полиции и Министерство национальной безопасности», — сообщил он.

Еще один источник отметил, что полиция проверяет мобильные телефоны таких школьниц, чтобы вычислить их сексуальных партнеров. «Сотрудники правоохранительных органов объясняют, что это делается с целью выявления и привлечения к ответственности лиц, вступавших в интимные связи с несовершеннолетними», — пояснил он.

Власти не комментируют ситуацию, однако, по мнению работников образования, проверки связаны с ростом числа подростковых беременностей в регионе. Только в Балканабаде за последние месяцы было зарегистрировано шесть таких случаев.

«Эта информация дошла до Министерства образования, которое в результате вынесло строгий выговор начальнику Балканского областного управления образования. Сразу после этого [областные власти] начали проверки на „нравственную чистоту“ в крупных городах», — отметил источник.

Подобные рейды проводятся в Туркменистане не впервые. В 2018 году силовики в сопровождении гинекологов проверяли школы на севере Дашогузского велаята, объясняя это борьбой с проституцией среди подростков. А в 2019-м выявляли потерявших девственность учениц 8–11-х классов в юго-восточном Марыйском велаяте. Родителей таких девушек позже вызвали в школу и прилюдно стыдили.

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В Туркменистане школьниц проверяют на девственность
Странности

В Туркменистане школьниц проверяют на девственность

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