Маневры «Рыбаря» в мутной воде

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Недавнее обострение ситуации на условной границе Азербайджана и Армении некоторые московские круги опять используют для нападок на Баку. На этой далеко не почетной ниве отличился ТГ-канал «Рыбарь». Да так, что остается только удивляться, сколько намеренных «ляпов» можно уместить в трёхминутное видео, помпезно названное «Разборы Рыбаря. Аналитика: эскалация на границе Армении и Азербайджана».

За спиной ведущего — карта, где освобожденные от армянской оккупации территории Азербайджана выделены штриховкой, и указано, что это «территории бывшей Нагорно-Карабахской республики». Ханкенди обозначен как «Степанакерт» — название «Ханкенди» дано в скобках. Башкенд обозначен как «Арцвашен», при этом азербайджанские анклавы на территории Армении не указаны вообще. Село Коллугышлаг, оказывается, расположено тоже «на территории Карабаха».

Более того, по мнению «аналитиков» «Рыбаря», происшедшее на границе — это «провокация», так как Азербайджану нужен casus belli, чтобы «ввести войска на юг Армении», захватить «Сюник» и открыть дорогу на Нахчыван. То, что все началось с выстрела АРМЯНСКОГО снайпера по азербайджанскому пограничному посту, просто выносится за скобки. Зато ведущий с удовольствием рассуждает, что дескать, азербайджанцы учились у турок, те — у англичан, а для англичан «нет ничего сложного в том, чтобы кого-то подставить». Это, с точки зрения «Рыбаря», самое что ни на есть неопровержимое «доказательство», особенно на фоне видеофиксации действий снайпера на границе. И как понимать все эти неуклюжие попытки перевесить ответственность на Азербайджан? ТГ-«эксперты» на самом деле полагают, будто бы снайперов армянской стороны границы разместили по приказу из Баку? А боевиков «Еркрапа» — тоже?

И это ещё не всё. Нехороший Азербайджан, по версии ведущего, наносит удар «по населённому пункту Неркин Анд». Но гибнут при этом почему-то не мирные граждане, а военнослужащие. Как это получается? Если удар по населённому пункту, то погибнуть и получить ранения должны мирные жители. А если погибли военные — значит… правильно, Азербайджан, как и во время 44-дневной войны и антитеррористических рейдов, бил исключительно по военной инфраструктуре. Причём в ответ. Но это вышеупомянутую ТГ-помойку уже не интересует.

Азербайджан и Турция подняли в воздух беспилотники? В этом ТГ-помойка тоже видит криминал и подготовку к захвату «Сюника». О том, что и в Баку, и в Анкаре просто хотят понять, что на уме у ереванского руководства, что есть действительно серьезные доказательства, согласно которым Армения готовила на этом участке «молниеносную атаку» и планировала территориальные захваты, разумеется, ни слова. Но зато море упрёков в адрес властей Армении: дескать, «мы видим, что армяне сами не готовы отстаивать свои права и свою землю».

О каких «правах» и и какой «земле» идет речь? Об азербайджанских территориях, с которой Армению недавно выбили? И здесь недовольны, что Армении недостаточно активна в своем силовом реванше? Мы не станем задавать ироничных вопросов, возможно ли, что в Ереване после серии тумаков чуть лучше осведомлены о военной мощи Азербайджана, чем в редакции очередного ТГ-провокатора.

Важно другое. Сей, подберем самый мягкий термин, «выплеск» ТГ-канала «Рыбарь» вообще не заслуживал бы внимания, если бы не некоторые обстоятельства. Во-первых, этот телеграм-канал имеет репутацию весьма близкого к Кремлю. А во-вторых, на размещенном видео красуется ещё и лейбл «Соловьев Live». У которого уже репутация несомненного кремлёвского пропагандиста.

А значит, вопросы уже не только к ТГ-каналу «Рыбарь». Надо ли так понимать, что к силовому реваншу и новым территориальным захватам Армению подталкивают и по крайней мере некоторые круги в Москве? Каким образом подобный бред мог появиться на заведомо прокремлевском ресурсе? Азербайджанская аудитория имеет право знать ответы на эти вопросы.

Нурани, обозреватель