Боррель встал на защиту армян, открывших огонь по азербайджанским пограничникам |
Армения заявила о приобретении «самого современного оружия» от Франции, Индии и ряда других стран |
Кремль отреагировал на столкновения между Азербайджаном и Арменией |
Ильхам Алиев принесет клятву в течение трех дней |
Армения выдвинула террористов на условную границу с Азербайджаном |
Операция «Возмездие». Что произошло? |
Байден заявил, что Израилю не следует обстреливать Рафах |
Полиция провела операцию в Ханкенди |
Азербайджан провел операцию «Возмездие»: Армения понесла потери, уничтожен ее боевой пост |
Главное Культура

Эмин Агаларов заявил, что деньги и слава не приносят счастье

Эмин Агаларов заявил, что деньги и слава не приносят счастье

Певец Эмин Агаларов заявил в беседе с aif.ru, что большие деньги и слава не приносят счастья.

Агаларов привел в пример таких звезд, как Элвиса Пресли, Владимира Высоцкого, Фредди Меркури и Джона Леннона. По мнению артиста, они были несчастны.

«Муслим Магомаев ушел со сцены в 56 лет. И 10 последних лет жил затворником, запершись у себя в квартире. Думаю, не от большого счастья. Эти люди загнаны в стены собственного успеха», — заявил певец.

По мнению Агаларова, чем успешнее и популярнее человек, тем в меньшем пространстве он вынужден существовать. Он также заявил, что успех может быть губительным для личной жизни.

Агаларов назвал деньги инструментом для решения вопросов. Однако, как он считает, на большую сумму нельзя купить счастье.

Теги:
Из этой рубрики
Эмин Агаларов заявил, что деньги и слава не приносят счастье
Культура

Эмин Агаларов заявил, что деньги и слава не приносят счастье

2024/02/13, 19:07
Сообщение о смерти Джаваншира Гулиева опровергнуто
Культура

Сообщение о смерти Джаваншира Гулиева опровергнуто

2024/02/12, 08:54
В Баку выступил пианист с мировым именем (фото)
Культура

В Баку выступил пианист с мировым именем (фото)

2024/02/11, 10:10
Актер Панкратов-Чёрный сломал пять ребер
Культура

Актер Панкратов-Чёрный сломал пять ребер

2024/02/09, 00:45
Израиль допустили к участию в "Евровидении"
Культура

Израиль допустили к участию в «Евровидении»

2024/02/08, 01:44
Скончалась народная артистка Азербайджана Рафига Ахундова
Культура

Скончалась народная артистка Азербайджана Рафига Ахундова

2024/02/06, 10:30
Тяжело больная Селин Дион появилась на публике (видео)
Культура

Тяжело больная Селин Дион появилась на публике (видео)

2024/02/06, 01:09
Этническая украинка отказалась от титула «Мисс Япония»
Культура

Этническая украинка отказалась от титула «Мисс Япония»

2024/02/06, 01:00
Безруков может перевоплотиться в Жириновского
Культура

Безруков может перевоплотиться в Жириновского

2024/02/06, 00:29