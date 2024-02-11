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Успех азербайджанских мастеров тхэквондо в Турции (фото)

Успех азербайджанских мастеров тхэквондо в Турции (фото)

Юные тхэквондисты из Азербайджана завоевали еще четыре медали на открытом чемпионате Турции в Анталье. Об этом говорится в сообщении Федерации в соцсети «Фейсбук».

Член юношеской сборной Гусейн Аббаслы (148 см) взял золотую медаль, одолев всех своих соперников.

Второе место заняли Мурад Джаналиев (152 см), Новруз Алиев (168 см) и Чингиз Гасанов (172 см).

Таким образом, команда под руководством главного тренера Рашада Мамедова и старшего тренера Вургуна Джафарова завоевали на турнире 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали.

Напомним, что в первый день соревнований Марьям Джафарова (152 см) заняла первое место, а Гюлай Алиева (160 см) – третье.

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