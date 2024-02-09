Путин выругался матом (видео)

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Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону начал материться, жалуясь на то, как Россию «надуло» НАТО.

«На них, видите ли, «нажали», они согласились. А потом они говорят: Украина же не будет в НАТО, ты знаешь. Я говорю: не знаю; я знаю, что вы согласились в 2008 году, а почему в будущем не согласитесь? «Ну тогда нажали на нас». Я говорю: а почему завтра на вас не нажмут — и вы опять согласитесь. Ну чушь какая-то, бл**ь. С кем там разговаривать, я просто не понимаю. Мы готовы к разговору. Но с кем? Где гарантии? Никаких», – сказал Путин.