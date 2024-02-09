39% немцев хотят, чтобы Украина проиграла в войне

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Согласно опросу, проведённому институтом исследования общественного мнения YouGov, 39% немцев полагают, что Германия оказывает слишком большую помощь Украине. Об этом пишет Bild.

В то же время 26% респондентов называют правильным нынешний уровень поддержки, а 18% говорят о необходимости поставлять больше вооружения Киеву. 17% участников исследования не смогли дать ответ на этот вопрос.

Самый высокий процент людей (68%), которые считают, что ВСУ предоставляется слишком много оружия, — среди избирателей «Альтернативы для Германии». В то же время увеличение расходов на военную поддержку Украины наиболее активно поддерживают сторонники «Зелёных»: среди них 28% выступают за увеличение поставок вооружения и 22% — за сокращение.

После США Германия остаётся вторым по величине поставщиком оружия Украине после начала российского вторжения.