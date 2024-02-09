Байден хочет «заставить» европейские страны платить за американское оружие для Украины

В Белом доме рассматривают вариант «заставить» европейские страны платить за американское оружие и отправлять его в Украину, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Это один из вариантов действий, если Конгресс продолжит блокировать выделение помощи.
Другие варианты на рассмотрении:
– конфискация российских активов – сталкивается со сложностями, а также потребует согласие все того же Конгресса;
– комплексный обмен вооружениями, как сделали Япония и Южная Корея, поставив свои артиллерийские снаряды Штатам, дав Вашингтону возможность передавать больше Украине.