Байден снова разговаривает с мертвыми

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Президент США Джо Байден заявил, что в 2021 году пообщался с умершим в 2017 году канцлером Германии Гельмутом Колем.

Об этом сообщил в среду пресс-пул Белого дома.

«Тогда Гельмут Коль из Германии посмотрел на меня и произнес: «Что бы вы сказали, господин президент, если бы взяли в руки лондонскую [газету] The Times и узнали, что тысяча людей выломала двери в британском парламенте и убила нескольких человек по пути внутрь, чтобы не допустить премьер-министра до исполнения обязанностей», – поведал американский лидер в воскресенье на предвыборном мероприятии в Лас-Вегасе (штат Невада). Как уточняет пресс-пул, речь шла о встрече лидеров стран Группы семи в 2021 году в Великобритании.

Ранее сообщалось, что на том же мероприятии в Лас-Вегасе Байден рассказал о встрече с покойным президентом Франции Франсуа Миттераном.