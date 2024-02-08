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Главное Культура

Израиль допустили к участию в «Евровидении»

Израиль допустили к участию в "Евровидении"

Израилю позволят участвовать в песенном конкурсе «Евровидение-2024», который пройдёт в шведском городе Мальмё с 7 по 11 мая. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на гендиректора Европейского вещательного союза (EBU) Ноэля Куррана.

«Стране (Израилю) будет разрешено принять участие, поскольку государственная телекомпания KAN выполнила все правила конкурса этого года и сможет участвовать, как и в последние 50 лет», — пояснил Курран.

По его словам, сравнивать конфликты в секторе Газа и на Украине сложно и в «задачу» его организации это не входит. Израиль на «Евровидении» представит певица Эден Голан.

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