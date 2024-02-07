«Я очень сожалею, что дошло до этого»: Хикмет Гаджиев ответил на провокационные вопросы немецкого ТВ

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Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в беседе с журналистом немецкого издания ZDF Себастьяном Эм прокомментировал заявления, якобы Азербайджан имеет территориальные претензии к Армении, также рассказал о роли Азербайджана в Совете Европы и ответил на другие вопросы.

– В конце прошлого года Ильхам Алиев заявил, что он считает южные районы Армении азербайджанскими. Является ли цель Алиева сейчас отвоевать территорию у Армении?

– Президент так не говорил, и я сожалею, что это было неверно истолковано в международных СМИ. В исходном контексте он имел в виду нечто иное. Азербайджанцы долгое время жили на территории нынешней Армении. Мои предки жили в Армении. Речь идет о межличностных контактах. Азербайджанцы также должны иметь право посещать эту территорию, например, культурные объекты и кладбища. Это не означает каких-либо территориальных претензий к Армении.

Что касается Зангезурского коридора, мы надеемся, что Армения выполнит свои обязательства. В соответствии с трехсторонним соглашением 2020 года Армения согласилась предоставить азербайджанцам беспрепятственный доступ из Азербайджана в Нахчыван. Но до сих пор Армения не выполнила свои обязательства.

– Обсуждается ли в Азербайджане возможность нанесения военного удара по Армении?

-Нет. Для нас любые военные действия окончены, поскольку Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Азербайджан действовал только на территории Азербайджанской Республики. Азербайджан действует в соответствии с Уставом ООН. Статья 51 предусматривает право на самооборону и тем самым на восстановление территории Азербайджана. Не должно быть двойных стандартов и избирательного отношения к территориальной целостности.

– Сейчас идет дискуссия о Парламентской ассамблее Совета Европы, членом которой является Азербайджан. Многие депутаты критикуют Азербайджан за тенденции внешней и внутренней политики. Теперь Азербайджан хочет выйти из этой ассамблеи. Почему?

– Я очень сожалею, что дошло до этого. Но некоторые представители Парламентской ассамблеи Совета Европы, особенно из Германии, любят читать всем проповеди и лекции. У нас также есть серьезные опасения по поводу некоторых событий на Западе. Например, права мигрантов в ЕС . Мы также обеспокоены влиянием исламофобии и антисемитизма. Они (депутаты ПАСЕ – ред.) хранят молчание по всем этим вопросам и только оскорбляют Азербайджан.

– Стало ли этой причиной того, что членам ПАСЕ не был предоставлен доступ на выборы?

– Азербайджан не обязан приглашать наблюдателей из Парламентской ассамблеи. У нас есть обязательства перед ОБСЕ . Мы сотрудничаем, и они сейчас находятся здесь, в Баку, на президентских выборах. Я сожалею, что некоторые депутаты Европарламента подрывают общий дух сотрудничества внутри Совета Европы. Я не знаю, какая повестка дня стоит за этим. Мы считаем, что это контрпродуктивно. Я думаю, что Азербайджан приносил большую пользу в ПАСЕ.

– В ноябре и декабре в Азербайджане были арестованы несколько журналистов за расследование коррупции в правительстве. Их арестовали из-за расследований?

– Структуры, которые утверждали, что расследуют коррупцию, сами были вовлечены в коррупцию. Некоторые СМИ получили 300 тысяч долларов по незаконным каналам отмывания денег за свою деятельность в Азербайджане. У нас также есть законное право спрашивать медиакомпании об их финансировании, но эти учреждения не смогли обеспечить прозрачность. Они продолжили свою незаконную деятельность по отмыванию денег, используя незаконные источники за пределами Азербайджана.