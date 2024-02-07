Разгромная победа Ильхама Алиева. Народ вновь доказал свою мудрость

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Свершилось! Данные exit-poll уже говорят, что азербайджанский народ в очередной раз продемонстрировал свою мудрость, ту самую, которую формировали тысячелетия славной и героической истории. Азербайджанский народ выбрал себе того руководителя, того человека, который именно сейчас, в данный промежуток истории наиболее ему необходим и важен. Народ проголосовал за Ильхама Алиева и сделал это точно также как делал не раз до этого, и не ошибался. И именно в этом и заключается мудрость народная – в умении сделать правильный выбор и остановиться на верном решении.

Ильхам Алиев – настоящий лидер, не раз доказавший это. В 2020 году во время Второй Карабахской войны он продемонстрировал умение принимать правильные решения в качестве Главнокомандующего вооруженными силами страны. А о его способностях дипломата международного уровня и говорить излишне, поскольку именно благодаря этим качествам руководителя Азербайджана с нашей страной стали считаться недруги, и еще больше уважать друзья. И наконец, его качество умелого хозяйственника. Именно благодаря такому комплексу способностей лидеру Азербайджана удалось реализовать проекты международного масштаба и развить стратегии нефтегазового или ненефтяного секторов экономики, выверяя планы на десятилетия вперед.

Так, какой же он все-таки лидер, Ильхам Алиев?

Это именно тот руководитель, благодаря которому Азербайджан динамично развивается во всех сферах социально-экономической жизни. Посредством инициированных, прежде всего, им самим реформ, а также при поддержке азербайджанского народа, стране удалось ощутимо поднять экономику. Если ВВП нашей страны в 2003 году составлял 7,1 млрд манатов, то в 2023 году он уже был в 16,8 раз больше, а в номинальном выражении этот показатель увеличился в 22 раза.

Объем ВВП в ненефтегазовом секторе возрос за эти годы в 17,6 раз. Вдумайтесь в эти цифры: если в 2003 году доходы государственного бюджета Азербайджана составляли 1,221 млрд манатов, то по итогам прошлого года он стал почти 34 млрд манатов. То же можно сказать и о стратегических валютных резервах: с 1,6 млрд долларов они увеличились и превысили 67 млрд долларов. И именно благодаря общему экономическому росту, а еще больше благодаря вере в политику Ильхама Алиева и защищенность своих денег инвесторы вложили в нашу экономику свыше 300 млрд долларов. И наконец, внешнеторговый оборот страны возрос с 5,2 млрд долларов в 2003 году и достиг отметки 51,2 млдр долларов по итогам 2023 года.

Конечно, сами по себе экономические проекты мало что значат, если их результаты неэффективны и не улучшают жизнь людей. И здесь Ильхаму Алиеву, как президенту, тоже есть чем гордиться, потому как меры, принятые для улучшения жизни людей в нашей стране, носят устойчивый и последовательный характер. Так, если брать в целом период правления Ильхама Алиева в Азербайджане, то за прошедшие 20 лет ежегодные расходы государственного бюджета на социальную защиту и социальное обеспечение выросли более чем в 20 раз. Минимальная заработная плата, увеличившись в 38 раз, была доведена до 345 манатов, минимальная пенсия возросла в 14 раз – до 280 манатов, среднемесячная пенсия выросла в 18 раз – до 435 манатов, среднемесячная пенсия по возрасту достигла в росте 19 кратного повышения и составила 466 манатов. А буквально на днях произошло очередное повышение пенсий, что, конечно же, скажется на уровне жизни этой категории граждан. Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла в 12 раз и достигла 925,3 манатов. Этот перечень можно продолжать долго. Но стоит ли говорить в одних лишь цифрах, если есть куда более весомый аргумент успешности социальных реформ в Азербайджане и это результаты нынешних выборов.

Но разве Азербайджан – это только социальные и экономические реформы? Азербайджан – это будущее, которое воплощается в нашей молодежи. И здесь просто необходимо вспомнить о программах, которые были приняты благодаря Ильхаму Алиеву. Соответствующими распоряжениями Ильхам Алиев утвердил «Государственную программу по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах в 2007-2015 годах и «Государственную программу по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы». Это дало самым лучшим, самым одаренным юношам и девушкам Азербайджана возможность проходить обучение за рубежом. И что самое главное, туда люди отправляются из всех слоев общества, что уже свидетельствует о социальном равенстве в стране. Благодаря Госпрограмме на 2022-2026 годы в общей сложности до 2000 граждан страны получат степени бакалавра и магистра в престижных высших учебных заведениях за рубежом и сумеют применить полученные навыки и знания в родном Азербайджане.

Именно следствием умелой социально-экономической, а также дипломатической, внешнеполитической политики Ильхама Алиева, политики в области обучения молодежи и формированию патриотизма среди молодежи и является то, что в Карабах сегодня возвращаются те, кто некогда был изгнан со своих земель. В 2020 году, а затем осенью 2023 года Карабах полностью отвоевали те, кто вырос на патриотизме, привитом нашим сынам и дочерям благодаря Ильхаму Алиеву, а еще ранее – Гейдару Алиеву. И как результат, широкомасштабные инфраструктурные проекты и строительство жилых домов, реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре, уже позволяет вернуть на исконные земли бывших вынужденных переселенцев. Среди городов, куда они будут возвращены в 2024 году, – Шуша, Джебраил, Кяльбаджар, Ханкенди, Ходжалы. А в 2025 году планируется возвращение бывших вынужденных переселенцев в города Агдам, Зангилан и Губадлы. И наконец, до конца 2026 года Азербайджан вернет на исконные земли 140 тысяч бывших переселенцев.

Именно эти проекты были на стадии разработки, когда впервые азербайджанские солдаты в 2020 году пошли в атаку и стали шаг за шагом, высоту за высотой, метр за метром отвоевывать свои земли у врага. Азербайджан готовился к этой победе, из года в год выделяя немалую часть своего бюджета на цели по укреплению обороноспособности, закупая новейшее вооружение. Так, кому же, как не человеку, давшему команду на начало возврата азербайджанских земель, теперь реализовывать проекты по возвращению домой самих вынужденных переселенцев?

Это миссия исключительно самого Ильхама Алиева, а миссия не бывает половинчатой. Вот, почему азербайджанский народ вновь проголосовал за того же человека, который успешно завершит всю программу возвращения вынужденных переселенцев в Карабах, и который после этого навсегда закроет карабахскую тематику в Азербайджане.

У нас больше не будет вынужденных переселенцев, не будет людей, которые мечтают вернуться домой и поцеловать землю, с которой их некогда изгнали. И сделает это тот, кто начал проект «Великое возвращение», президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Редакция Minval.az