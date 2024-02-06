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Стену мечети в Нидерландах расписали свастикой и исламофобскими надписями

Стену мечети в Нидерландах расписали свастикой и исламофобскими надписями

Мечеть в Нидерландах подверглась очередному нападению вандалов, которые расписали стены мусульманского храма исламофобскими надписями и изображениями свастики, сообщает интернет-портал 1Limburg.

На двери и настенном плакате мечети были оставлены надписи против ислама и мусульман, а также с призывом к последователям этой религии уезжать из страны. Брошенным камнем также было разбито окно.

Это уже третий случай за последние три года, рассказал член правления мечети «Нур» в Херленде. Инцидент расследуют правоохранительные органы муниципалитета.

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