Пашинян спустя менее двух месяцев вновь встретился с послом США

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с послом США Кристиной Квин, сообщает пресс-служба армянского кабмина.

Пашинян отметил важность развития связей между двумя странами и подчеркнул роль США в вопросе реализации «демократических реформ» в Армении. Он также заявил, что Ереван высоко ценит усилия США в рамках мирного процесса Армения-Азербайджан и шаги по установлению стабильности в регионе.

Собеседники обменялись мнениями относительно процессов на Южном Кавказе, возможностей разблокирования региональных коммуникаций.