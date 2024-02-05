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В Грозном «ахматовцы» убили подполковника МВД

В Грозном «ахматовцы» убили подполковника МВД

В Грозном сотрудники отряда ОМОН-Ахмат, который входит в структуры Росгвардии, расстреляли автомобиль подполковника МВД Альберта Атмурзаева, сообщает телеграм-канал Baza. По предварительным данным, полицейский получил ранение в голову и был госпитализирован в ЦРБ Грозного, где скончался.

Вечером 4 февраля росгвардейцы попытались остановить Mitsubishi Pajero у «Ахмат-Арены», но водитель не остановился, не отреагировал на предупредительные выстрелы и попытался скрыться. Тогда бойцы ОМОН-Ахмат открыли стрельбу по машине. Как выяснилось, за рулем был начальник отделения по работе с личным составом Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД подполковник Альберт Атмурзаев.

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