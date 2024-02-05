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Россия признала минирование ЗАЭС

Россия признала минирование ЗАЭС

Постоянное представительство Российской Федерации при международных организациях в Вене отреагировало на отчет МАГАТЭ, в котором говорится, что россияне установили мины по периметру захваченной ими Запорожской АЭС.

В заявлении сказано, что мины «не представляют угрозы» для персонала станции и инспекторов МАГАТЭ, а установка взрывных устройств является «приемлемой практикой».

«Мины, расположенные между внешним и внутренним периметром ЗАЭС, не представляют никакой угрозы для персонала станции и находящихся на станции экспертов МАГАТЭ. Более того, установление мин для защиты периметра атомной электростанции является приемлемой практикой, не противоречащей никаким рекомендациям МАГАТЭ. Этот метод может быть использован даже в случаях, когда ядерный объект не находится в зоне вооруженного конфликта», – заявили представители России.

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