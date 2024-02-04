Ушел из жизни британский писатель-фантаст

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Умер британский писатель-фантаст Кристофер Прист, создавший роман «Престиж», который режиссёр Кристофер Нолан экранизировал в 2006 году. Присту было 80 лет. О его смерти сообщила на своём сайте его спутница, писательница Нина Аллан.

«Мой любимый Крис ушёл из жизни сегодня вечером. Он ушёл мирно и был окружён любовью», — подчеркнула Аллан.

Причины его смерти не уточняются, однако известно, что писатель страдал от онкологического заболевания, а именно мелкоклеточного рака, который был диагностирован у него прошлым летом.

Прист написал 18 романов. Среди его работ — «Фуга для темнеющего острова», «Опрокинутый мир» и «Машина пространства», уточняет «Лайф».