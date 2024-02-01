Сабир Рустамханлы: «Мы говорим о вреде наркотиков, а «Кока-Кола» и «Фанта» опаснее»

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Существуют серьезные опасения, связанные с вопросами продовольствия.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал депутат Сабир Рустамханлы передает АПА.

Депутат сказал, что «мы боимся наркотиков, но есть более опасные вещи»: «Есть продукты, которые вызывают привыкание как наркотики. «Кока-Кола», «Фанта»… Дети не садятся без них кушать. Что содержат эти продукты?! Почему они привлекают детей? У наших детей формируется привыкание к генетически модифицированным продуктам. Рекламируются продукты, созданные искусственным путем. Это серьезно беспокоит меня как гражданина. Я не называю конкретно какое-либо предприятие, но наше будущее зависит от решения этого вопроса. Почему бы не создать азербайджанский бренд?! Почему мы не можем экспортировать свою продукцию? В наших горах есть источники воды, в маркетах же продается вода из Франции, а нашей, местной воды нет».