Лариса Гузеева объяснила разбитое лицо падением со стула (видео)

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Российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева объяснила поклонникам, откуда у неё на лице появились синяки. Она записала видео, где назвала причиной неудачное падение со стула во время приступа кашля.

«У меня страшный вирус. Кашляла так, что не с дуба рухнула, а со стула. И прямо на кафельный пол, разбила, естественно, себе лоб. Вот замазала под глазами синяки», — поделилась ведущая.

Она призналась, что теперь перед телевизионными съёмками приходится больше времени проводить в гримёрке, чтобы стилисты замаскировали изъяны, сообщает «Лайф». Гузеева посетовала, что такое с ней происходит не первый раз. По её словам, однажды стеклянная дверь в метро сильно стукнула её по лбу, в результате синяки появились даже под глазами.