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Главное Культура

В Вене прошло выступление азербайджанской пианистки (фото)

В Вене прошло выступление азербайджанской пианистки (фото)

В посольстве Турции в Вене состоялось юбилейное мероприятие, посвященное 100-летию подписания договора о дружбе между Турцией и Австрией.

Художественную часть мероприятия собравшимся представила молодая азербайджанская пианистка, студентка австрийской консерватории имени Антона Брукнера, лауреат и обладатель Гран-при международных конкурсов Аян Мамедли, сообщает «Азертадж».

Исполнение Аян Мамедли на концерте произведений турецких и европейских композиторов было встречено аплодисментами.

В завершение посол Турции в Австрии Озан Джейхун и его супруга Азиза Джейхун выразили благодарность молодой пианистке Аян Мамедли за интересную музыкальную программу.

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