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Германия и США выступили против приглашения Украины в НАТО на ближайшем саммите

Германия и США выступили против приглашения Украины в НАТО на ближайшем саммите

Украина и ее партнеры добиваются от Организации Североатлантического договора (НАТО) официального приглашения Киеву стать членом альянса во время саммита, который пройдет в 2024 году в американской столице, но их усилия сталкиваются с противодействием США и Германии. Об этом сообщил во вторник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники.

По их словам, состоящие в блоке восточноевропейские партнеры Украины хотят, чтобы приглашение поступило как можно скорее, но Вашингтон и Берлин настроены настороженно к такому предложению и «ведут серьезное закулисное сопротивление». При этом, как отмечается в статье, Франция готова направить официальное приглашение Киеву. Другие члены НАТО, в основном США и ФРГ, считают, что слишком рано начинать процесс принятия страны в альянс, пока Россия проводит специальную военную операцию.

Власти обеих стран настаивают на том, что Украина в конечном итоге должна вступить в альянс, но сейчас не время начинать этот процесс. Они подчеркивают, что в ближайшей перспективе необходимо сосредоточиться на продолжении поставок Украине вооружений.

Как подчеркивает Foreign Policy, «слишком быстрое принятие Украины в НАТО <…> может спровоцировать полномасштабный конфликт между НАТО и Россией». Журнал допускает, что такой гипотетический конфликт может стать ядерным.

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