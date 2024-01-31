Азербайджан на «Евровидении» выступит во второй части первого полуфинала (видео) |
Исполняется 140 лет со дня рождения Мамед Эмина Расулзаде |
Германия подняла истребители на перехват российского самолета |
Завтра Украина может получить высокоточные реактивные снаряды GLSDB |
Вашингтон направил Тегерану предупреждение |
Ереван анонсировал завтрашнюю встречу комиссий по делимитации с Азербайджаном |
Россия предложила Азербайджану возобновить подготовку взрывотехников (обновлено) |
По следам взрыва в Бинагадинском районе арестованы 2 человека |
Макрон сокращает войска в Габоне, Сенегале и Кот-д’Ивуаре |
Главное Культура

Азербайджан на «Евровидении» выступит во второй части первого полуфинала (видео)

Азербайджан на "Евровидении" выступит во второй части первого полуфинала (видео)

В Мальме состоялась жеребьевка для определения того, в каком полуфинале Евровидения-2024 участники будут соревноваться и голосовать. Об этом говорится в информации на сайте конкурса.

Представитель Азербайджана выступит во второй части первого полуфинала.

Первый полуфинал:

Первая часть:

Украина, Кипр, Польша, Сербия, Литва, Хорватия, Ирландия.

Вторая часть:

Словения, Исландия, Финляндия, Португалия, Люксембург, Австралия, Азербайджан, Молдова.

Второй полуфинал:

Первая часть:

Австрия, Мальта, Швейцария, Греция, Чехия, Албания, Дания, Армения.

Вторая часть:

Израиль, Эстония, Грузия, Нидерланды, Норвегия, Латвия, Сан-Марино, Бельгия.

Страны «BIG-5», участвующие в голосовании первого полуфинала:

Швеция (страна-организатор), Великобритания, Германия.

Страны «BIG-5», участвующие в голосовании второго полуфинала:

Испания, Италия, Франция.

Состав полуфиналов был определен случайным образом, путем жеребьевки стран из 6 групп (основанных на исторических паттернах голосования), чтобы определить, в каком полуфинале (и в какой половине этого шоу) они будут участвовать.

Страны «Большой Пятерки» (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания) не участвуют в полуфиналах, так же как и Швеция в этом году, как текущие чемпионы. Однако было случайным образом решено, в каком из двух полуфиналов каждая страна сможет голосовать. Точный порядок выступлений будет решен продюсерами позднее.

Международный конкурс песни «Евровидение-2024» пройдет в шведском городе Мальмё. Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал – 11 мая.

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджан на "Евровидении" выступит во второй части первого полуфинала (видео)
Культура

Азербайджан на «Евровидении» выступит во второй части первого полуфинала (видео)

2024/01/31, 00:31
Алену Делону запретили сделки с недвижимостью
Культура

Алену Делону запретили сделки с недвижимостью

2024/01/30, 01:00
Найдена пропавшая почти век назад картина
Культура

Найдена пропавшая почти век назад картина

2024/01/29, 00:49
Список номинантов на "Оскар" в инфографике
Культура

Список номинантов на «Оскар» в инфографике

2024/01/28, 12:21
Кот Клаудии Шиффер затмил голливудских звезд на премьере фильма (фото)
Культура

Кот Клаудии Шиффер затмил голливудских звезд на премьере фильма (фото)

2024/01/25, 23:23
Экс-супруг красотки Шакиры прелюбодействовал с ее подругой
Культура

Экс-супруг красотки Шакиры прелюбодействовал с ее подругой

2024/01/25, 00:29
Победа уроженки Украины на конкурсе "Мисс Япония" спровоцировала скандал
Культура

Победа уроженки Украины на конкурсе «Мисс Япония» спровоцировала скандал

2024/01/24, 23:03
Кристен Стюарт приостановила актерскую карьеру
Культура

Кристен Стюарт приостановила актерскую карьеру

2024/01/24, 01:00
Бари Алибасов женился в 76 лет
Культура

Бари Алибасов женился в 76 лет

2024/01/23, 23:24