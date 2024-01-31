Азербайджан на «Евровидении» выступит во второй части первого полуфинала (видео)

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В Мальме состоялась жеребьевка для определения того, в каком полуфинале Евровидения-2024 участники будут соревноваться и голосовать. Об этом говорится в информации на сайте конкурса.



Представитель Азербайджана выступит во второй части первого полуфинала.

Первый полуфинал:

Первая часть:

Украина, Кипр, Польша, Сербия, Литва, Хорватия, Ирландия.

Вторая часть:

Словения, Исландия, Финляндия, Португалия, Люксембург, Австралия, Азербайджан, Молдова.

Второй полуфинал:

Первая часть:

Австрия, Мальта, Швейцария, Греция, Чехия, Албания, Дания, Армения.

Вторая часть:

Израиль, Эстония, Грузия, Нидерланды, Норвегия, Латвия, Сан-Марино, Бельгия.

Страны «BIG-5», участвующие в голосовании первого полуфинала:

Швеция (страна-организатор), Великобритания, Германия.

Страны «BIG-5», участвующие в голосовании второго полуфинала:

Испания, Италия, Франция.

Состав полуфиналов был определен случайным образом, путем жеребьевки стран из 6 групп (основанных на исторических паттернах голосования), чтобы определить, в каком полуфинале (и в какой половине этого шоу) они будут участвовать.

Страны «Большой Пятерки» (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания) не участвуют в полуфиналах, так же как и Швеция в этом году, как текущие чемпионы. Однако было случайным образом решено, в каком из двух полуфиналов каждая страна сможет голосовать. Точный порядок выступлений будет решен продюсерами позднее.

Международный конкурс песни «Евровидение-2024» пройдет в шведском городе Мальмё. Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал – 11 мая.