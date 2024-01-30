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Алену Делону запретили сделки с недвижимостью

Алену Делону запретили сделки с недвижимостью

Французский суд ограничил в дееспособности 88-летнего Алена Делона, сообщил телеканал BFMTV. Теперь актёр может по-прежнему принимать самостоятельные решения, однако за исключением самых важных, таких как продажа недвижимости. Ответственность за Делона будет назначена судом доверенному лицу, которое также должно помогать актёру с медицинским обслуживанием. Пока доверенное лицо не уточняется.

«Это очень радостное решение», — заявил Франк Бертон, адвокат дочери актёра Анушки Делон.

В последнее время здоровье Делона стало проблемой для его семьи и близких. Его сын обратился в прокуратуру, сказав, что сестра злоупотребляла отцовской слабостью. В то же время партнёрша Делона обвинила его детей в попытке убийства актёра. Для принятия решения звезду «Зорро» отправили на медицинское освидетельствование

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