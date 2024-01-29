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Ереванец, взбешенный словами Захаровой, осквернил памятник детям блокадного Ленинграда (видео)

Ереванец, взбешенный словами Захаровой, осквернил памятник детям блокадного Ленинграда (видео)

В Ереване мужчина, обиженный на заявление представительницы МИД РФ Марии Захаровой об отсутствии доказательств «этнической чистки» в Карабахском регионе Азербайджана, на камеру осквернил памятник детям блокадного Ленинграда.

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