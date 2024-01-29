Изнанка помпезного саммита: что известно

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«Политкорректный» XXI век подарил миру новый вариант «Эзопова языка». Уже как-то не модно и неполиткорректно проводить саммит, скажем, «христианской солидарности». Но стоит назвать его «саммитом религиозной свободы» – и все приличия вроде бы соблюдены.

Вроде бы. Потому как политкорректное название не меняет сути.

30-31 января в США состоится «Международный саммит по религиозной свободе (IRF-2024)». Организаторы — Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF), сопредседатель – Сенат США. Да-да, та самая комиссия, которая недавно, подберем вежливый эпитет, опозорилась с докладом по религиозной свободе, где азербайджанский раздел поручили подготовить некой Даниэле Ашбахьян, попутно нарушив американский же закон об иноагентах – вышеупомянутая мадам успела поработать на консульство Ливана в Лос-Анджелеса и, по американским же законам, не могла быть автором документов, влияющих на политику. Но этого в Госдепартаменте США, а тем более в Комиссии по религиозной свободе, предпочли не заметить. Саммит подготовили в том же стиле. Среди ораторов или, как принято выражаться сегодня, «спикеров» двое представляют правозащитную организацию Freedom House, которая в 2015 году решила «мониторить» ситуацию с правами человека в оккупированном Карабахе и объявила, будто бы там дела обстоят лучше, чем в таком-сяком Азербайджане.

По сути включившись в пиар-кампанию оккупантов. А в январе 2023 года уже армянские блоггеры и правозащитники обнародовали свои данные: «С 1994 года по 2022 год руководители «Арцаха», начальники тюрем, генералы, «СНБ» и «МВД Арцаха» убили, бросили незаконно в тюрьму и пытали 1048 человек!!!»

Исполнительный директор саммита Питер Бернс в социальной сети «Х» поделился фотографией Вивека Рамасвами, бывшего кандидата в президенты США, который отметился серией проармянских заявлений. На выбранном Бернсом снимке Рамасвами в одежде крестоносца держит армянский флаг на фоне разрушенных мечетей. Свободу слова в соцсетях, конечно, никто не отменял, но если директором саммита становится персонаж, который ставит в своем Х-аккаунте такое — это уже политическое решение. Особенно на фоне того факта, что в Карабахе армянские оккупанты разрушили 64 из 67 мечетей, но от «ревнителей и оценщиков» религиозной свободы не услышали даже «а-я-яй».

Неудивительно, что среди ораторов оказалось аж пятеро этнических армян. И это не тот случай, когда можно читать мораль в стиле «дело не в национальности, и вообще это ваша проблема, что вы их посчитали». Потому как на саммит оказались приглашены не только «международный адвокат» Карниг Керконян, архиепископ Викен Айказян и вице-президент Global Reach Аарон Шеринян, но и Симон Магикьян, представленный как «расследователь-исследователь и защитник культурного наследия».

И на фоне попыток армянских националистов представить «армянским наследием» построенную в 2017 году в оккупированном Джебраиле на территории военной части армянскую часовню или таблички с придуманными армянскими названиями городов и сел Карабаха, понятно, какое «наследие» он исследует и защищает.

С учетом того, что этот персонаж является автором фейка о «концлагере», который будто бы хотел создать в Карабахе Азербайджан — тем более.

А еще среди ораторов Сирануш Саргсян, представленную как «беженка из Степанакерта, Нагорный Карабах/Арцаха».

О том, что Карабах — территория Азербайджана, в биографической справке о ней ни слова. Это уже, если кто не понял, не просто тенденциозный подбор спикеров, а прямой выпад против территориальной целостности Азербайджана.

И да, этот саммит организован не какой-нибудь «Армянской ассамблеей», а Комиссией США по религиозной свободе и Сенатом этой страны…

Нурани, обозреватель