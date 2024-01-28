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Байден: Трамп – действующий американский лидер (видео)

Байден: Трамп - действующий американский лидер (видео)

Президент США Джо Байден на ужине демократической партии в Южной Каролине назвал своего предшественника Дональда Трампа «действующим» американским лидером.

Во время ужина, как информирует РИА Новости, Байден заявил, что вскоре в США увидят настоящие доказательства того, что у американских потребителей вернётся настоящая уверенность в экономике.

«Знаете, кто ещё это увидит: Дональд Трамп. Видели, что он недавно сказал? Он сказал, что хочет, чтобы экономика разрушилась в этом году. Действующий президент, прости Господи», — сказал Байден.

Затем Байден продолжил, называть Трампа уже «бывшим» президентом.

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