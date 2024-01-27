В Казахстане информацию о коррупционерах сделают публичной

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В общественной палате при Мажилисе Казахстана совместно с парламентариями и экспертами состоялось обсуждение проекта закона по вопросам противодействия коррупции и сопутствующих ему поправок, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса этой страны.

Документ предусматривает ряд новелл, в том числе введение в стране публичного реестра коррупционеров.

Как отметил первый зампред Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов, через поправки частично реализуется концепция антикоррупционной политики.

Основной законопроект охватывает более шести направлений. Среди них – введение публичного реестра коррупционеров, уголовной ответственности за предложение и обещание, а также дачу согласия на получение, просьбу или требование взятки и другие. В целом изменения и дополнения вносятся в три кодекса и пять законов, сопутствующим проектом – в Административный кодекс.