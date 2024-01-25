Кот Клаудии Шиффер затмил голливудских звезд на премьере фильма (фото)

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Таких голливудских звезд, как Сэмюэль Л. Джексон, Брайс Даллас Ховард и Генри Кавилл, непросто отодвинуть на второй план, но на премьере фильма «Аргайл» их затмил Чип — кот супермодели Клаудии Шиффер, пишет ВВС.

На вторых ролях в тот вечер оказались и такие знаменитости, как Дуа Липа, Сэм Рокуэлл, Брайан Крэнстон и Брайс Даллас, тоже пришедшие на премьеру шпионской комедии на Лестер-сквер в Лондоне.

Шиффер принесла Чипа, поскольку он тоже снялся в фильме, поставленном ее мужем, и кот, которому не привыкать к популярности, привлек все внимание фотографов, операторов и просто журналистов.

У Чипа 13 тыс. подписчиков в инстаграме, и, само собой, там тоже появились фотографии с этой премьеры, которая состоялась 24 января. Чипа можно было рассмотреть через выпуклый пластиковый иллюминатор в рюкзаке с фирменным для фильма узорами в виде ромбов. Такие рюкзаки изготавливаются на заказ – специально для безопасной транспортировки кошек. Чип сидел в рюкзаке, словно космонавт в ракете перед стартом, но никуда, конечно, не стартовал.

Неясно даже, о чем он думал. Возможно, о том, что если глаза красивые и внешность привлекательная, не такое это, оказывается, и сложное дело — стать звездой современного кино.

Режиссер фильма Мэттью Вон и Клаудия Шиффер женаты с 2002-го года.

В фильме Чип играет роль Алфи, кота, принадлежащего автору шпионских романов Элли (актриса Брайс Даллас Ховард).