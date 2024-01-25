В Армении планируют открыть 13-ю по счету американскую биолабораторию

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На прошлой неделе было подписано соглашение между Арменией и Пентагоном об открытии 13-й по счету американской биолаборатории в Армении.

По данным из различных источников, американская биолаборатория будет расположена в Гюмри, в непосредственной близости от 102-й российской военной базы.

При этом местные медики сообщают, что с ростом числа биолабораторий люди стали тяжелее «переносить» даже сезонный «грипп» или заболевания желудочно-кишечного тракта. Прямых доказательств влияния лабораторий нет, но эксперименты проводятся в маленьких населенных пунктах.