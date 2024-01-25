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Иран обвинил Турцию в краже дождевых облаков, но в Турции отрицают

Иран обвинил Турцию в краже дождевых облаков, но в Турции отрицают

Утверждения о якобы краже Турцией иранских дождевых облаков – не более чем бездоказательная теория, причина засухи в той или иной стране – глобальное потепление, заявил РИА Новости метеоролог, профессор университета Айдын в Стамбуле Гювен Оздемир.

Журнал Forbes сообщил ранее, что иранские власти создали комиссию по расследованию ситуации с исчезновением дождевых облаков с севера страны, а популярная теория гласит о том, что Турция якобы «ворует» облака. В качестве доказательств приводятся фотографии востока Турции, где горы покрыты снегом и регулярно идут дожди, а в соседнем Иране – ни капли. Издание отмечает, что подобные обвинения возникают не впервые – к примеру, в 2018 году представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) утверждал, что Израиль и ОАЭ пытаются повлиять на климат в Иране.

«Отстаивание идеи «кражи дождевых облаков» или даже попытка подумать о таком – не более чем не имеющая оснований и доказательств теория, намеренно вводящая в заблуждение», – прокомментировал Оздемир статью.

Он напомнил, что, к примеру, в 2023 году Турция в течение нескольких месяцев оказалась во власти жары и засухи, в том же Стамбуле осадков не было, запасы воды в водохранилищах снизились до критически низкой отметки. «В то же время к западу от нас – в Греции, Болгарии, Румынии и других соседних странах – были ливни, но до нас они не дошли. Учитывая расположение Турции, в долгосрочном и краткосрочном планах возможны экстремальные показатели в метеорологии», – отметил ученый.

Оздемир напомнил о последствиях глобального потепления и увеличении средней температуры на 1,3 градуса в результате сжигания ископаемых видов топлива и других причин. По мнению ученого, стоит отказаться от этого вида топлива, чтобы остановить потепление.

«Если кто и занимается «пиратством» воздуха, то это крупные державы, беспрепятственно сжигающие ископаемые виды топлива. Необходим переход к зеленой энергетике, увеличение зеленых зон в городах», – отметил специалист.

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