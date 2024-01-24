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Патриарх Кирилл: Россия способна возглавить сопротивление антихристу

Патриарх Кирилл: Россия способна возглавить сопротивление антихристу

Россия должна быть способна возглавить сопротивление пришествию в мир глобального зла, «антихриста», заявил патриарх Кирилл во время Рождественских чтений в Совете Федерации.

«Если нам говорят, что же весь мир так, а вы иначе, — нет, не весь мир. И война еще не проиграна. И очень важно, чтобы наша страна была способна возглавить сопротивление — я сейчас невероятное слово скажу — антихристу. Сопротивление пришествию в мир глобального зла»

Под «глобальным злом» Кирилл понимает «смешение ценностей, когда у людей не будет возможности различить добро и зло». Тогда, по мнению главы РПЦ, и придет антихрист, «которому все поверят», – уточняет «Дождь».

Кроме того, Кирилл поддержал запрет ЛГБТ в стране и призвал запретить аборты. По его мнению, прерыванию беременности не может быть никаких оправданий — «ни моральных, ни религиозных, ни политических».

Патриарх также призвал законодательно запретить мобилизацию отцов троих и более детей.

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