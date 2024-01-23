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Фицо: Вы думаете, что в Киеве война?

Фицо: Вы думаете, что в Киеве война?

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев живет нормальной жизнью и там не ощущается военный конфликт. Таким образом он ответил на вопрос словацкого журналиста о том, почему в среду Фицо встретится с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Ужгороде, а не поедет в столицу Украины, где «рвутся ракеты и люди бегают в бомбоубежище».

«[В Украине] происходит какой-то локализованный конфликт. Скажите мне, зачем бы я ехал в Киев, когда могу встретиться с председателем украинского правительства в Ужгороде? Не вижу разницы. Вы думаете, что в Киеве война? Вы, наверное, смеетесь. Надеюсь, что вы так не думаете на самом деле. Езжайте туда и вы узнаете, что в этом городе идет нормальная жизнь», – сказал Фицо.

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