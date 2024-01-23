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Темнокожий мужчина отругал Канье Уэста и его жену и плюнул на их машину

Темнокожий мужчина отругал Канье Уэста и его жену и плюнул на их машину

Американский рэпер Канье Уэст и его 29-летняя жена Бьянка Цензори по дороге в солярий в Лос-Анджелесе попали в довольно неприятную ситуацию. Об этом пишет TMZ.

Когда музыкант с женой подошли к своей машине, случайный прохожий принялся кричать на них, а потом плюнул на их машину, когда они попытались уехать.

Это был темнокожий мужчина, он принялся было оскорблять Уэста. Он вопил: «Ты в моем квартале, парниша!»

Мужчина при этом чертыхался, смакуя каждое слово.

Рэпер молча отреагировал на его слова. Он выехал с парковки, остановился, открыл окно и несколько минут слушал, как бранился незнакомец, а затем отправился с женой по своим делам.

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