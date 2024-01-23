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В возрасте 82 лет ушел из жизни основатель Boney M (видео)

В возрасте 82 лет ушел из жизни основатель Boney M (видео)

Основатель группы Boney M и автор хита Rasputin Франц Ройтер, более известный как Франк Фариан, скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщил немецкий телеканал NTV.

Уточняется, что он умер у себя дома в Майами. Других подробностей его смерти не приводится.

По данным телеканаыла, у Ройтера была обширная и насыщенная карьера в сфере музыки. Он был автором таких хитов Boney M., как Rasputin и Daddy Cool. Кроме того, Фариан основал ряд таких поп-проектов, как Eruption, Precious Wilson, Far Corporation, Milli Vanilli, La Bouche.

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