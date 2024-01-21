Депутат может лишиться мандата за предложение перезахоронить Ленина

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Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил, что обратится в Госдуму с требованием лишить лидера ЛДПР Леонида Слуцкого депутатского мандата из-за его идеи захоронить Владимира Ленина вместе с матерью.

Ранее Слуцкий заявил, что пришло время исполнить волю Владимира Ленина и похоронить его рядом с матерью.

«Партия направит в Государственную думу России на имя господина (спикера Госдумы Вячеслава) Володина требование лишить депутата Слуцкого мандата в связи с его разжигающим рознь в обществе предложением перезахоронить Ленина», — приводит РИА Новости его слова.