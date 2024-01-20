В Швейцарии против Нетаньяху выдвинули иск

Швейцарские прокуроры подтвердили, что призывы к геноциду, преступлениям против человечности и этической чистке становятся все громче, а Исаак Герцог стал объектом уголовного дела со стороны неназванных сторон, сообщает AFP .
Пока неясно, каково содержание иска и кто его подал. Однако издание получило показания лица, предположительно стоящего за иском, именуемым «Правовой иск о преступлениях против человечества».
Истцы добиваются уголовного преследования параллельно с делом ЮАР против Израиля в Международном Суде, обвиняя Израиль в совершении преступлений во время нападения на сектор Газа.