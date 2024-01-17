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Кидман комплексует из-за своего роста

Кидман комплексует из-за своего роста

Имея за плечами длинный послужной список фильмов и сериалов, Николь Кидман призналась, что испытывает дискомфорт из-за своего роста – 1 метр 80 сантиметров. Об этом сообщает Radio Times.

В частности, звезде экрана в юном ее возрасте не раз говорили, что она столь высока, что не сможет стать успешной актрисой.

«Вспомнилось прослушивание для Энни. Там был большой кастинг, с несколькими сотнями людей. Агента у меня не было, я пришла на авось. Перед самим прослушиванием мне измеряли рост. У меня на 5 сантиметров был превышен допустимый рост, но мне все же дали пройти. Однако роль я не получила. Мне даже не перезвонили», – рассказала она.

Николь Кидман также добавила, что регулярно слышала комментарии от мужчин о том, что им некомфортно рядом с ней.

«Каждый раз, когда мне нужно выходить на красную дорожку, мне всегда присылают туфли на высоком каблуке. Я говорю: «Да есть у них обувь на маленьком каблуке? Я же буду выглядеть дылдой, если не жирафом!» – поделилась звезда.

Обладательница «Оскара» также отметила, что ее рост мешает ей играть некоторые роли. Но иногда, напротив, помогает. В то же время у Кидман из-за ее роста побаливают колени.

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